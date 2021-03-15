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Космонавт опубликовал фото Томска с орбиты

Томские новости, пилот бортинженер космос вид из космоса Космонавт опубликовал фото Томска с орбиты

Накануне, 14 марта, космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал снимок Томска, Новосибирска, Кемерова и Барнула с околоземной орбиты. Фото, сделанное на борту международной космической станции, опубликовано в Instagram.

«Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?», — написал космонавт.

На фото Томск самый крайний слева.

Сергей Кудь-Сверчков отправился на борт международной космической станции 14 октября 2020 года в качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и бортинженера экипажа МКС. В настоящее время находится в космическом полёте.

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