Креативное сообщество Томска проводило зиму сожжением арт-арх-объекта

15 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Андрей Кузнецов

Накануне, 14 марта, в Томске прошла первая Artmaslenitsa. На улице Созидания креативное сообщество проводило зиму сожжением деревянной инсталляции, похожей на большой треугольный табурет высотой 3,6 м, сообщают организаторы.

«Творения должны уходить красиво, а не увядать на глазах, — уверен архитектор и один из создателей инсталляции Евгений Евлахов. — Нам хотелось показать, что даже в „акте уничтожения“ на самом деле, заложено созидание. И масленица — подходящий повод не только для проводов зимы, но и обновления. Рождение нового требует правильного завершения существующего. Очищающая сила огня освободила место для новых творений».

Ранее инсталляция использовалась, как символ фестиваля «Зодчество в Сибири-2019» в Томске. В дни фестиваля — за счет окраски в соответствующие цвета — она трансформировалась в три состояния: дерево, огонь и бетон. Метаморфозы символизировали изменения архитектурного облика Томска, происходящие в новейшей истории города. Четвертым и завершающим состоянием инсталляции стало возвращение в ничто через сожжение. Таким образом, она проделала путь от идеи до утилизации.

Для проводов зимы была выбрана удаленная площадь в конце улицы Созидания в Особой экономической зоне Томска. Artmaslenitsa на этой территории стала первым шагом к новому использованию пространства. В этом году в одном из зданий ОЭЗ планируется создание студий-мастерских со средствами производства для креативных продуктов в сфере медиа и видеопроизводства. Летом территория ОЭЗ планируется в качестве одной из площадок фестиваля Street Vision 2021.

В организации помогали архбюро «Стиль», Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томская региональная организация общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».

Фото: Андрей Кузнецов

Фото: Ксения Классен

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