Томичей приглашают на бесплатные лекции художников Андрея Люблинского и Владимира Абиха

На этой неделе, 18 и 19 марта, пройдут бесплатные лекции в рамках подготовки к фестивалю «мУкА.Склады искусства». Хэдлайнерами мероприятия станут художники из Санкт-Петербурга Владимир Абих и Андрей Люблинский.

Как сообщают организаторы, художники приедут в Томск для знакомства с территорией и участия в арт-резиденции для создания арт-объектов, которые будут размещены на фестивале этим летом.

В четверг, 18 марта, в Танцевальном зале ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36, 3 этаж) уличный художник Владимир Абих проведет лекцию «Главное в уличном искусстве. Город как специфичный медиум». Слушатели узнают о различных методах работы на улице: от аэрозольной краски до архитектурных интервенций и дополненной реальности. А ещё Владимир ответит на стыдные вопросы о том, чем граффити отличается от стрит-арта .

Фото: фестиваль «мУкА.Склады искусства»

Владимир Абих работает на стыке различных медиа и направлений, таких как уличное искусство, интервенция, видео и фотография. Получил образование в области современного искусства (Фонд «Про Арте») и кинорежиссуры. Участник основных программ триеннале современного российского искусства в музее «Гараж», различных биеннале, международных выставок и фестивалей.

В пятницу, 19 марта, там же состоится лекция художника и дизайнера Андрея Люблинского «О ловкости, умении делать фокусы и другие манипуляции, вызывающие удивление и восторг окружающих». Андрей расскажет о своих старых и новых проектах, поделится секретами мастерства. Гости узнают, как живётся дизайнеру на территории искусства и почему его (дизайнера) ненавидят некоторые художники.

«Встреча пройдет в формате живого приятного и полезного общения со слушателями, самым любопытным будет показан фокус и рассказан анекдот», — сообщают организаторы.

Фото: фестиваль «мУкА.Склады искусства»

Андрей Люблинский – Член Союза Художников России, секция декоративно-прикладного искусства. Участник группы «Колдовские художники». Автор красных человечков в Перми, огромного жёлтого утёнка в московском Парке Горького, крокодила на дизайн-заводе «Флакон» и масштабной инсталляции «Дружба народов» на ВДНХ. Работы Андрея Люблинского находятся в музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

Начало лекций в 18.30, посещения бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию можно получить по телефону: +7-909-549-19-01.

Как сообщалось ранее, в этом году «мУкА.Склады искусства» пройдет в мае–июне 2021 года на новом месте — на территории Университетской рощи. Уже выбран объект — мостик через речку Медичку, созданный архитектором Андреем Крячковым. Мостик находится на границе сразу двух крупных вузов — ТГУ и СибГМУ. Работы по благоустройству и превращению прилегающей территории в арт-парк планируют осуществить в партнерстве университетов.

Организаторы: Институт искусств и культуры ТГУ и магистратура «Art&science: Искусство. Дизайн. Технологии».

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