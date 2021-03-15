Томская область заняла первое место среди сибирских регионов по качеству образования

15 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томская область стала первой в Сибири по уровню общего образования среди регионов РФ, согласно Сводному показателю Рособнадзора. И 21-й в общем по стране с 61,8 баллами из 100.

Показатель отражает положение региона в сводном рейтинге, который состоит из 12 критериев. Среди них — результаты обучения школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой образования.

Согласно рейтингу, лучше всего в Томской области обстоят дела с аналитикой и интерпретацией результатов ГИА, достижением минимального уровня подготовки и поступлением в вузы своего региона.

Хуже ситуация с объективностью оценочных процедур, образовательным равенством, функциональной грамотностью и поступлением в образовательные организации СПО (среднего профессионального образования — прим. ред.) своего региона.

В общей таблице рейтинга первые пять мест занимают Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославские области. Среди сибирских регионов ближайшие к Томской области значения у Алтайского края, занявшего 23 место. Новосибирская область — на 31 строке рейтинга, а Красноярский край разместился на 41 месте.

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