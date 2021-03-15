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Двое пострадали при пожаре в Томской области

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Вчера, 14 марта, в поселке Шпалозавод загорелся частный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул.Луговая поступило в 13.49. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час - в 14.50. В результате сгорели крыши дома и пристройки, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 69 кв.метров.

В результате пожара пострадали 72-летний мужчина и 70-летняя женщина. Первый получил термический ожог верхних дыхательных путей, лица и правой кисти на площади 7%. У женщины - термический ожог волосистой части головы, лица, правого предплечья, спины, правой кисти на площади 25%.

Причина возгорания устанавливается.

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