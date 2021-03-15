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Начальник департамента городского хозяйства Томска покидает свой пост

Власть, Томские новости, перестановки кадры уволили администрация мэрия заместитель заммэра Начальник департамента городского хозяйства Томска покидает свой пост

Заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев — покидает свой пост по состоянию здоровья.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с завтрашнего дня, 16 марта, обязанности заммэра, которые включают курирование вопросов развития инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания населения и оказания ритуальных услуг, начнет исполнять Александр Карпанин. Ранее он занимал пост заместителя Владимира Брюханцева.

«Владимир Николаевич имеет серьезный опыт работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он настоящий профессионал своего дела, мудрый наставник и авторитетный руководитель, охотно делящийся с коллегами своими знаниями. Это человек слова и дела, на счету которого немало ключевых достижений в жизни Томска, но все мы пониманием, что здоровье человека — это самое главное. С уходом Владимира Николаевича на заслуженный отдых мы знаем, что не потеряем с ним связь», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на прошедшем утром совещании.

Владимир Брюханцев возглавлял департамент городского хозяйства с 2014 года.

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