В Томске до начала апреля закрыто движение на части ул. Потанина
12 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков
С 16 марта до 4 апреля в Томске ограничили движение по ул. Потанина между домами №№ 10 и 38.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этот период здесь будут работать бригады «Томскводоканала». Они заменят участок водопроводной линии диаметром 110 мм и колодцы.
В связи с ограничениями томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: