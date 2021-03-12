В Томске до начала апреля закрыто движение на части ул. Потанина

12 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

С 16 марта до 4 апреля в Томске ограничили движение по ул. Потанина между домами №№ 10 и 38.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этот период здесь будут работать бригады «Томскводоканала». Они заменят участок водопроводной линии диаметром 110 мм и колодцы.

В связи с ограничениями томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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