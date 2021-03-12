Томских архитекторов приглашают на бесплатную образовательную программу

12 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

В конце марта в Томске стартует краткосрочная образовательная программа для архитекторов, девелоперов и представителей городской администрации «Городские практики». Перед ними выступят приглашенные специалисты — выпускники программы Архитекторы.рф и ведущие эксперты КБ Стрелка, сообщают организаторы.

Томичам расскажут о комплексном подходе к городскому развитию, познакомят инструментами, которые участники смогут применить во время практических упражнений.

Интенсив состоит из четырех тематических блоков:

комплексное развитие территорий,

предпроектный анализ,

работа с исторической средой и существующей застройкой,

навыки презентации и сторителлинг.

Участники в командах разработают идеи по развитию исторической застройки Томска и представят их в финале программы.

Мероприятия будут проходить в смешанном формате. С 29 марта по 5 апреля участники получат четыре онлайн-лекции для самостоятельного изучения. Затем, с 6 по 10 апреля программ будет проходить в онлайн-формате на платформе Zoom. В это время участников ждут презентации кейсов и практические упражнения. Тогда же стартует работа в командах.

Очные мероприятия программы пройдут с 14 по 17 апреля в «Точке кипения» (пр.Ленина, 26).

Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 25 марта включительно, результаты будут объявлены 26 марта 2021 года.

Организаторы уточняют, что подтверждение регистрации предполагает участие во всех мероприятиях программы.

С расписанием занятий и подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь. Регистрация доступна по ссылке.



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