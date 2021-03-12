«Ростелеком» открыл в Томске обновленный офис для абонентов

12 марта 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла обновленный офис продаж и обслуживания в самом центре Томска по адресу: проспект Фрунзе, 83а. В новом просторном помещении представлен широкий выбор цифровых технологий и сервисов.

Новый офис разделен на несколько функциональных зон, оформленных в едином стиле. Помимо территории обслуживания клиентов, организованы демонстрационные зоны, где можно познакомиться с технологичными продуктами и услугами «Ростелекома», в числе которых — цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Также представлен демонстрационный стенд услуги «Умный дом», наглядно показывающий работу датчиков дыма, протечки, открытия двери, умной лампы и розетки. Кроме того, в зале размещена умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», с помощью которой можно управлять всем, что есть в доме, включая цифровое телевидение, радио и другие электроприборы.

«Сегодня мы открыли новый современный офис продаж “Ростелекома”, где постарались создать максимально комфортные условия для наших клиентов. Технологичность, человечность и простота — вот основные ценности, которым мы следуем в своей работе. Для нас очень важно поддерживать высокие стандарты обслуживания, поэтому новый салон приобрел не только узнаваемый фирменный стиль, но и воплотил в интерьере идеи максимальной открытости и интерактивности. Здесь клиент может получить ответы на вопросы, познакомиться с новыми технологическими решениями и протестировать их. Удобное расположение и транспортная доступность салона выгодна и посетителям, и компании», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Консультанты в салоне предоставят полную информацию по всем продуктам компании и при необходимости дадут клиенту совет по выбору тарифов и подключению услуг. В офисе представлен широкий ассортимент гаджетов и аксессуаров: смартфоны, планшеты, роутеры, наушники, чехлы. Многие из них находятся в открытой выкладке, поэтому можно не только познакомиться с самыми последними новинками, но и протестировать понравившиеся устройства. Также в салоне клиенты могут получить и другие услуги: денежные переводы, страхование, рассрочка, кредитование, погашение кредитов, оплата платежей и многое другое. В офисе можно пополнить счет, подписать или расторгнуть договор на оказание услуг.

Центр продаж и обслуживания работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Получить информацию об услугах компании также можно по телефону 8 800 1000 800 или на сайте.

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