Пожарные эвакуировали 7 человек из горящего дома в Томске

12 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 12 марта, в Томске произошел пожар в 5-этажном жилом доме по ул.Говорова, 58/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.45. К приезду первого подразделения был плотно задымлен подвал 3 подъезда. По лестничным маршам пожарные эвакуировали 7 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 1.45. В результате в подвале сгорели вещи на площади 10 кв.метров. на месте работали 7 единиц техники и 31 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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