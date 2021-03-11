Первая за 40 лет арфа пополнила парк инструментов Томского симфонического оркестра

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2021 // Фото: philarmonic.tomsk.ru

Томска филармония приобрела большую концертную арфу американской фирмы Lyon&Healy Style 23 стоимостью около 4,5 млн. рублей. Инструмент был доставлен в Большой концертный зал 9 марта и пока проходит климатическую адаптацию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Арфу купили на средства субсидии, выделенной губернатором Сергеем Жвачкиным к 75-летию Томской государственной филармонии и академического симфонического оркестра. Принимать и осматривать инструмент будет арфистка Томского академического симфонического оркестра Екатерина Лаптева, которая работает в филармонии с 1973 года и является единственной исполнительницей на арфе.

«До этого я играла только на отечественных арфах — в филармонии их две и обе изготовлены на Ленинградской фабрике имени Луначарского, — рассказала артистка оркестра. — Чем отличается новая-„американка“, увидим 12 марта, когда распакуем контейнер. По документам, колес у нее нет, а это значит, надо придумать способ для ее переноски».

Звучание новой арфы томичи услышат на ближайших концертах Томского академического симфонического оркестра.

«Это четвертая арфа, которую филармония обретает за 75 лет своего существования, — отмечает директор филармонии Наталия Чабовская. — Две арфы, купленные в 1980 и 1981 годах, находятся в рабочем состоянии. Одна стоит в нашем органном зале, вторая — в Большом концертном. Но срок амортизации обеих уже истек, мы не раз ремонтировали обе, поэтому покупка новой арфы — это дорогой подарок во всех смыслах. К арфе прилагается комплект струн производства Великобритании».

Напомним, к юбилею Томской областной государственной филармонии и Томского академического симфонического оркестра губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 50 млн рублей. На средства субсидии парк музыкальных инструментов будет пополняться и дальше. До осени учреждение планирует приобрести контрафагот, гобой, флейту большую и флейту пикколо, два кларнета, четыре контрабаса и пять валторн.

В симфонических оркестрах арфа используется с XIX века. Без арфы не прозвучат «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, симфония «Манфред» П.И. Чайковского, симфонии Я. Сибелиуса, оперы Пуччини, Масканьи, Гуно, Чайковского, Мусоргского, Рубинштейна, Верди, Бизе и многие другие произведения, а знаменитый Вальс цветов из балета «Щелкунчик» начинается с соло арфы.

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