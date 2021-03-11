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Северчанка перевела мошенникам около 2,7 млн рублей, пытаясь «защититься» от лишних кредитов

Криминал, Происшествия, Томские новости, мошенники телефонные мошенники звонки с неизвестных номеров кто звонил + 7 495- Северчанка перевела мошенникам около 2,7 млн рублей, пытаясь «защититься» от лишних кредитов

Жительница Северска стала жертвой телефонных мошенников, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудников правоохранительных органов и рассказал о мошеннических действиях. Потерпевшая поверила и, чтобы обезопасить свои деньги, перевела 95 тыс. рублей на «безопасный счет», который назвали мошенники.

После этого северчанке поступили еще несколько звонков. На этот раз — от «сотрудников банка». Они убедили женщину в том, что на ее имя пытаются взять кредиты. Чтобы аннулировать эти операции необходимо оформить «зеркальные заявки». Таким образом женщина перевела на счета мошенников 2,7 млн рублей.

Полицейские предупреждают томичей: при помощи программного обеспечения мошенники подменяют телефонный номер, который определяется как телефон правоохранительных органов. При этом злоумышленники называют данные реально существующих должностных лиц.

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