Более 40 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

11 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 704 случаев заболевания коронавирусом. 29 099 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1.00.

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