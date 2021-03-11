18+
18+

Более 40 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание лечение безопасность уровень распространения Более 40 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 704 случаев заболевания коронавирусом. 29 099 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1.00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 50 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 марта 2021
Томские новости

Томские власти намерены за год сократить безработицу до допандемических показателей

12 февраля 2021
Томские новости

Томский губернатор высказался против ограничения экспорта продукции лесопереработки

20 февраля 2021
Томские новости

Новосибирский режиссер поставит в томской драме новый спектакль

11 февраля 2021
Томские новости

«Вместе в цифровое будущее»: на спецноминацию «Цифровой регион» поступило уже более 100 работ

10 февраля 2021
Томские новости

От котов до космонавтов: Сибирский фестиваль керамики в Томске

3 марта 2021
Томские новости

Томичи выбирают видеонаблюдение от «Ростелекома»

24 февраля 2021
Томские новости

Томские разработчики выпускают интерактивный роман-трагедию «Жизнь и страдания господина Бранте»

4 марта 2021
Томские новости

Следователи инициировали проверку после смерти двух человек при пожаре в Томской области

1 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle