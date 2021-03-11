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Томская область избежала традиционной эпидемии гриппа благодаря коронавирусу - департамент здравоохранения

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Сезонной эпидемии гриппа в Томской области не было и нет, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя начальника облдепартамента здравоохранения по медицинским вопросам Наталию Метелёву.

«Эпидемии гриппа в этом году у нас нет. Дело в том, что ровно год как объявлена пандемия коронавируса, и в связи с этим мы соблюдали режимы изоляции и масок. Поэтому не получили микс-инфекций, больших осложнений и вспышек гриппа. Кроме того, мы привили более 50 тыс. жителей», — сказала Метелёва в ходе онлайн-трансляции в четверг.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, с декабря 2020 года в Томской области по результатам лабораторного мониторинга не выявлено ни одного случая гриппа. Выявлялись лишь вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель COVID-19.

По последним данным, всего в Томской области выявлен 30 тыс. 661 случай COVID-19, выздоровели 29 тыс. 13 человек, умерли — 329.

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