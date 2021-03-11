18+
18+

Томичей познакомят с культурным наследием российских немцев

Культура в Томске, Томские новости, российско-немецкий дом русские немцы томские немцы мероприятия куда сходить Томичей познакомят с культурным наследием российских немцев

В субботу, 13 марта, Российско-немецкий дом организует экскурсию по немецкому Томску и кулинарный мастер-класс по приготовлению национальных блюд, сообщают организаторы.

«Это бесплатное мероприятие, поэтому количество мест очень ограничено. На кулинарном МК будут учить готовить три простых блюда из кухни российских немцев, конечно же, рульку делать не будем. А экскурсия по немецким местам Томска, все объекты известны томичам, но мало кто знает, как они связаны с немцами», — уточнили организаторы.

Мероприятия стартуют в 14.00 в Российско-немецком доме (ул.Красноармейская, 71). Для участия в экскурсии или мастер-классе необходимо заполнить специальную форму. Количество мест ограничено (8 человек на мастер-класс, 20 на экскурсию). Можно выбрать только одно из двух направлений. Однако мероприятие пройдет и в следующую субботу, 20 марта. Тогда все желающие смогут сменить деятельность и познакомиться с другим элементом культуры российских немцев.

Продолжительность пешей экскурсии составит полтора часа. Организаторы рекомендуют одеваться по погоде. После экскурсии участников ждут горячие напитки и дегустация приготовленных на мастер-классе блюд. ⠀

Для группы «мастер-класс» подготовка не требуется, весь реквизит будет выдан на месте. ⠀

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томских предпринимателей научат использовать TikTok для бизнеса

9 февраля 2021
Томские новости

Томичи смогут принять участие в семинаре «Новая роль библиотек в образовании»

10 марта 2021
Томские новости

В Томске женщина попала под колеса КамАЗа

11 марта 2021
Томские новости

Трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Томске

5 марта 2021
Томские новости

В Томске убирают центральные новогодние ёлки

25 февраля 2021
Томские новости

В Томске разыскивают пропавшую девочку

1 марта 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19

9 марта 2021
Томские новости

Томичи выбирают видеонаблюдение от «Ростелекома»

24 февраля 2021
Томские новости

Томский роддом №4 возобновил плановую и экстренную помощь

25 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle