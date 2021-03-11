Томичей познакомят с культурным наследием российских немцев

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2021 // Фото: instagram.com

В субботу, 13 марта, Российско-немецкий дом организует экскурсию по немецкому Томску и кулинарный мастер-класс по приготовлению национальных блюд, сообщают организаторы.

«Это бесплатное мероприятие, поэтому количество мест очень ограничено. На кулинарном МК будут учить готовить три простых блюда из кухни российских немцев, конечно же, рульку делать не будем. А экскурсия по немецким местам Томска, все объекты известны томичам, но мало кто знает, как они связаны с немцами», — уточнили организаторы.

Мероприятия стартуют в 14.00 в Российско-немецком доме (ул.Красноармейская, 71). Для участия в экскурсии или мастер-классе необходимо заполнить специальную форму. Количество мест ограничено (8 человек на мастер-класс, 20 на экскурсию). Можно выбрать только одно из двух направлений. Однако мероприятие пройдет и в следующую субботу, 20 марта. Тогда все желающие смогут сменить деятельность и познакомиться с другим элементом культуры российских немцев.

Продолжительность пешей экскурсии составит полтора часа. Организаторы рекомендуют одеваться по погоде. После экскурсии участников ждут горячие напитки и дегустация приготовленных на мастер-классе блюд. ⠀

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Для группы «мастер-класс» подготовка не требуется, весь реквизит будет выдан на месте. ⠀

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