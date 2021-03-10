В Томске две женщины попали под съехавший с крыш снег

10 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 10 марта, в Томске зафиксировано два случая падения снега с крыш зданий на людей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Первый инцидент произошел на пр.Ленина, 129. Здесь снег упал на 36-летнюю женщину — ее доставили в лечебное учреждение и, после осмотра, отпустили домой. У нее диагностировали поверхностную травму волосистой части головы.

Второй случай произошел у дома на пр.Фрунзе, 122. Здесь снег упал на 27-летнюю женщиную. Ее доставили для обследования в Областную клиническую больницу.

В связи с участившимися случаями падения снега на людей, томичей призывают быть предельно внимательными, проходя вблизи зданий.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС.

Водителям не рекомендуется парковать автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.

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