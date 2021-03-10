Еще трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 41 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, онкология.

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 661 случай заболевания коронавирусом. 29 013 заболевших выздоровели.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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