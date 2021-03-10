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Эльман Юсубов назначен советником Председателя ЦИК России

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Сегодня, 10 марта, на 286-м заседании Центральной избирательной комиссии России Эльман Юсубов назначен советником Председателя ЦИК России. С 2008 по 2021 годы Юсубов руководил избиркомом Томской области.

В заключительном слове Эльман Юсубов отметил, что новый председатель избирательной комиссии Томской области должен будет следовать предыдущему курсу, направленному на публичное доверие избирателя, иначе он будет сметен волной недовольства томичей. А в конце речи пожелал всем любви и прочитал стих.

Также в повестку собрания был внесен проект постановление «Об объявлении благодарности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Юсубову Э.С.».

Посмотреть трансляцию заседания можно по ссылке.

Напомним, в феврале стало известно, что Юсубов написал заявление об отставке, которое подписал губернатор Томкой области Сергей Жвачкин. Предполагается, что решение о новом председателе комиссии будет принято в ближайшее время.

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