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Руководивший с 2008 года избиркомом Томской области Юсубов уходит со своего поста

Томские новости, юсубов назначения избирательная комиссия выборы в думу томской области Руководивший с 2008 года избиркомом Томской области Юсубов уходит со своего поста

Глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов покидает пост по собственному желанию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Юсубов написал заявление об отставке 1 февраля. 10 февраля губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение о его освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса с 1 марта», — сказал Севостьянов.

Он уточнил, что, в соответствии с законодательством, решение о новом председателе комиссии, как ожидается, будет принято в течение месяца.

Юсубов руководил избиркомом Томской области с 2008 года.

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