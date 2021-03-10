Томичи смогут принять участие в семинаре «Новая роль библиотек в образовании»

10 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

С 22 по 24 марта Фонд Михаила Прохорова организует в Кемерове проектно-образовательный семинар «Новая роль библиотек в образовании». Тема мероприятия — «Не только „цифра“. Новый баланс формы и содержания на новом пост-пандемическом этапе развития культуры и образования».

Эксперты обсудят с участниками проблему совмещения цифровых технологий, «удаленки» и реального присутствия в библиотеках и музеях.

Участниками трехдневного образовательного модуля могут стать работники любых библиотек, сотрудники музеев, образовательных учреждений, а также специалисты муниципальных органов управления культуры из г. Кемерово, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края.

Участники мероприятия обсудят свои проектные идеи и придумают новые, освоят современные навыки проектирования и коммуникации с разными аудиториями. А также смогут подготовиться к участию в грантовом конкурсе.

Семинар будет проходить в два этапа: очно в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи (ул. Арочная, 21а) и онлайн с использованием образовательной платформы Moodle и программы ZOOM.

Основной формой работы на семинаре будут обсуждения, кроме того, будут использоваться технологии ролевых игр и театрализованных презентаций. Групповая работа будет перемежаться лекциями и мотивирующими выступлениями экспертов.

Ведущие и эксперты семинара:

Ольга Синицына (искусствовед, член Экспертного Совета Фонда Михаила Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному культурному сотрудничеству, член Президиума АДИТ);

Николай Прянишников (архитектор, руководитель направления «Культурный менеджмент» в МВШСЭН), Александр Артамонов (магистр менеджмента культуры Манчестерского университета);

Ирина Щербакова (магистр менеджмента культуры Абердинского университета);

Елена Лерман (журналист, специалист в области международного сотрудничества, член Попечительского совета Фонда Даниила Гранина).

Для участия в семинаре необходимо до 14 марта отправить заявку по ссылке. Подробнее об условиях участия читайте на сайте Фонда Михаила Прохорова.

Обучение состоится в рамках благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», нацеленного на финансирование социокультурных проектов библиотек. Мероприятия проводятся Фондом начиная с 2008 года. Конкурс предполагает выделение грантов на финансирование социокультурных проектов библиотек. Итогом их участия должно стать расширение и повышения качества услуг, а также привлечение внимания жителей региона к деятельности подобных просветительских центров.

Конкурс проводится в двух номинациях:

образовательные проекты отдельных библиотек;

сетевые (партнерские) образовательные проекты.

С 2011 года авторам лучших проектов в музейной и библиотечной сферах Фонд Михаила Прохорова могут стажироваться в рамках программы за рубежом.

К участию приглашаются библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, исправительных учреждений и другие).

Конкурс проводится для регионов: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская и Самарская области.

Заявки принимаются с 1 марта по 30 апреля 2021 г.

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