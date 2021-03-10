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Подрядчик из Екатеринбурга оформит более 60 цветников в Томске

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В этом году более 377 тыс. декоративных цветов высадят на улицах Томска в 2021 году в рамках работ по комплексному озеленению общественных пространств. Стоимость соответствующего муниципального контракта составила 12,75 млн рублей. Подрядчик - ООО «АртеВерде» из Екатеринбурга - обустроит 62 цветника на территории областного центра рассадой многолетних и однолетних цветов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, традиционно, цветники будут обустроены в Театральном сквере, в Губернаторском квартале, у Белого озера, на Новособорной площади, в Лагерном саду, в сквере 50-летия Победы, около роддома № 1 по пр. Ленина, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской, в мкр. Солнечный, у Речвокзала и др.

В этом году городские цветники украсят бархатцы, настурция, агератум, иризине, перилла, сальвия, цинерария, лилейник, хоста, флоксы, вербена, эхинацея, рудбекия, бальзамин, клеома и другие цветы. В контракте четко обозначены требования к этой рассаде, касающиеся цвета, размера, пикировки, диаметра цветка и пр. Помимо высадки цветов на клумбах, подрядчик городской администрации обязан обеспечить оформление городских улиц подвесными вазами и напольными вазонами. Всего предусмотрено более 740 элементов вертикального озеленения.

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