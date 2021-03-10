В Томской области вступили в силу поправки, дающие господдержку самозанятым

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Накануне, 9 марта, в Томской области вступили в силу поправки в региональный закон, которые позволяют самозанятый получать господдержку, предусмотренную для малого и среднего бизнеса, сообщают на сайте регионального парламента.

Напомним, ранее депутаты единогласно поддержали изменения в областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области».

"С принятием поправок самозанятые получили возможность на получение льготного кредита и льготного лизинга в областном фонде микрофинансирования, а также право на гарантийную поддержку в виде поручительства. Кроме финансовых мер для них теперь предусмотрена и имущественная поддержка. Ранее госимущество на льготных условиях было доступно только для субъектов МСП. Теперь эта услуга будет предоставляться и самозанятым", - отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов.

Среди преимуществ нового налогового режима – освобождение от обязанности сдавать отчетность и применять контрольно-кассовую технику, добровольная уплата страховых взносов, возможность справкой из приложения подтвердить доход, например, для получения кредита, а также право совмещения деятельности с работой по трудовому договору.

Что касается ограничений, то самозанятые не должны иметь работодателя и привлекать наемных работников по трудовым договорам. Они не могут заниматься продажей подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке; перепродажей товаров, имущественных прав; добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; услугами по доставке товаров для других компаний; передачей имущественных прав на нежилое имущество; деятельностью по договорам поручения, договорам комиссии и агентским договорам. Кроме этого, доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

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