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В Томске ограничено движение по части ул.К.Маркса

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До конца сегодняшнего дня, 10 марта, в Томске ограничили движение по ул. К.Маркса на участке от пер. Ванцетти до пер. Карповского.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с работами по восстановлению строительной части на тепломагистрали №6 под проезжей частью по ул. К.Маркса.

В связи с ограничениями томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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