Томская ДСК выплатит дивиденды впервые после 2018 года

9 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Акционеры ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) приняли решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года в размере 1,2891 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Решение было принято на собрании акционеров незадолго до Нового года — 24 декабря 2020 года, однако сообщение о нем опубликовано только 9 марта.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 100 млн рублей.

Как сообщалось, ТДСК в последний раз выплачивала дивиденды в 2018 году — по итогам 2017 года, в размере также 100 млн рублей. В августе 2018 года застройщик сообщил, что отказывается от выплаты дивидендов на ближайшие 3 года из-за вступивших в силу поправок в закон о долевом строительстве.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», неконсолидированная выручка ОАО «ТДСК» в 2019 году составила 5,995 млрд рублей.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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