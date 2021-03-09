Томичей приглашают на «Драмачай»

Томский Обзор / Фото: 9 марта 2021 // Фото: ВКонтакте

Очередная читка «Драмачай» пройдет в театре куклы и актера «Скоморох» 1 апреля. В программе — пьеса екатеринбургского драматурга Ирины Максимовой «Иллюзии Коврина» (по произведению А.П.Чехова «Черный монах»).

Как сообщают организаторы, в апрельской читке примет участие сборная команда из актрис «Скомороха» Виктории Баленко и Анастасии Шульц, актера Северского театра для детей и юношества Олега Матэрна, актера и режиссера из Северска Дениса Егорова, а также юного актера из Томска Валериана Банникова. Постановщиком выступит театральный и киноактер, режиссер, музыкант, руководитель музыкальной группы «Портовые феи» Артем Банников.

«Это совместный проект Гильдии драматургов России и «Скомороха». Я являюсь членом гильдии, и она поручила мне проведение проекта «Драмачай» в Томской области. Уже прошло два в Северске и два в Скоморохе. 1 апреля состоится 3-й на базе Скомороха. Артем Банников подготовит читку по пьесе, которая заняла 2 место во Всероссийском драматургическом конкурсе на лучшую инсценировку/оригинальную пьесу по произведениям Чехова. Конкурс Гильдия проводила вместе со «Скоморохом», - рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Татьяна Ермолицкая.

Помимо читки участников мероприятия ждут чай (или кофе) с плюшками (или баранками). Билеты поступят в продажу на следующей неделе. Купит их можно будет на кассе театра и на сайте. Цена — 100 рублей.

Организаторы напоминают, что, связи с эпидситуацией, число зрителей ограничено. Поэтому лучше приобретать билеты заранее.

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