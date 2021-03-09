Через две недели в жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

9 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жители домов на 4 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды 24 марта, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. Оно продлится с 09:00 до 21:00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Бела Куна, 24/1, 24/3, 30, 32;

ул. Беринга, 15/1;

ул. Мичурина, 59, 59а, 61, 61а, 61б, 61в, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 83а, 85, 89, 91, 93, 93/1, 97;

ул. Сергея Лазо, 22, 26/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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