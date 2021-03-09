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Через две недели в жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили воду график отключения Через две недели в жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

Жители домов на 4 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды 24 марта, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. Оно продлится с 09:00 до 21:00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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