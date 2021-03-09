Томские спортсмены привезли пять медалей с первенства России по универсальному бою

Томский Обзор / Фото: 9 марта 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Пятеро томских спортсменов стали призерами первенства России по универсальному бою в классической версии среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Соревнования, проходившие в Калужской области, собрали более 300 лучших бойцов из 37 регионов страны. Томскую область представляли пять воспитанников Центра спортивных единоборств «Легион», все они заняли призовые места.

Золотым медалистом по итогам соревнований стал Максим Новиков, «серебро» завоевала Валерия Беспятая, «бронза» — на счету Игоря Голозубцева, Олега Сурихина и Максима Фарина. Спортсмены тренируются под руководством Евгения Ветрова.

Сейчас томские бойцы готовятся выступить на первенстве России среди юниоров и юниорок 18-20 лет, соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 11 по 14 марта.

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