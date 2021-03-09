В Томске открылась новая кофейня Latte Bar

В минувшую субботу, 6 марта, в Томске открылась кофейня Latte Bar (пр. Фрунзе, 152). Создатели заведения обещают авторский кофе, необычные вкусовые сочетания и уютную атмосферу.

«Наше заведение сложно охарактеризовать словами, это нужно увидеть. Оно как эспрессо, кому-то горькое, кислое или соленое, — рассказал „Томскому Обзору“ один из создатель заведения Всеволод Лемешко. — Горизонт планирования выстроен в сторону авторских латте — это основа концепции».

Создатели уточняют, что главной особенностью меню является подача авторских напитков без сахара — на стевии (натуральный подсластитель, получаемый из листьев одноименного растения), а вместо карамельного колера используют смолу акации.

В Latte Bar представлены не только сладкие десерты, но и сытные пироги.

«Наши флагманы среди десертов — это чизкейки с добавление ликера Aperol и чипсами из креветок, а также шоколадный с карамелью из темного рома Bacardi. Ещё на нашей витрине всегда представлены порционные десерты из разряда эклеров, кейк-попсов и маффинов», — рассказывает Всеволод.

Интерьер заведения вдохновлен восьмидесятыми — в кофейне много винтажных вещей.

«Открываться в пандемию не страшно. Наверное именно лучшее рождается в самое сложное время для этой сферы. Для успешного проекта есть 3 фактора: математика, любовь к своему делу и профессионализм, уважение и ценность каждого гостя. Нас повезло собрать все 3 элемента воедино», — отмечает Всеволод.

Средний чек за кофе и десерт составляет около 300 рублей.

А еще в своем инстаграм-аккаунте ребята проводят интересные прямые эфиры с создателями кофейни и разными экспертами.

Фото: Latte Bar.

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