В Томске выбрали подрядчиков для благоустройства общественных пространств в 2021 году

9 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске завершен отбор подрядчиков, который займутся благоустройством парков и скверов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Муниципальные контракты заключены с 7 организациями, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, специалисты ООО «Армстрой» создадут новый облик Парка томских ученых в мкр. Наука и пешеходной зоны по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, ИП Хлгатян — сквера в пос. Светлом, 10-12. В сквере по пр. Фрунзе, 174 будут работать сотрудники ООО «Генерал», в сквере Памяти у музея НКВД — ООО «Сервисная дорожная компания», в сквере Воинов-интернационалистов у 10-й поликлиники — ООО «Автодор», они же сделают спортивную площадку по ул. Сибирской, 64/1, пространство у Дворца творчества детей и молодежи по ул. Вершинина продолжат преображать представители ООО «Профи», бригады УФСИН продолжат благоустройство нижней террасы Лагерного сада, Михайловской рощи и Березовой рощи в мкр. Каштак.

«По итогам аукционов мы видим, что почти у каждого победителя по одному объекту, это позволит строителям эффективно сосредоточить силы, своевременно завершить благоустройство, а нам приступить к приемке работ заблаговременно до конца сезона», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

В заключенных контрактах предусмотрены сроки окончания работ по каждому объекту. Также, согласно документам контроль за благоустройством будет вести муниципальный «Центр технического надзора».

В пресс-службе также напоминают, что в апреле на сайте 70.gorodsreda.ru стартует голосование, в ходе которого томичи смогут выбрать объекты благоустройства на следующий год.

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