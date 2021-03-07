В Томской области зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 552 случаев заболевания COVID-19. 28 765 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,84.

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