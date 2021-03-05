В Томской области более 27 тыс. человек поставили прививки от COVID-19, власти обещают привить всех желающих

5 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С начала прививочной кампании вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) поставили 27 627 жителей Томской области, из них более 6 тыс. жителей северных районов региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Вакцинация в Томской области проходит в плановом режиме.

«В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере ее поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции», — подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.

По ее словам, очередная партия вакцины прибудет в Томскую область на следующей неделе. Со старта прививочной кампании в регион уже поступило 34 512 доз этого препарата. О поступлении других видов вакцин от COVID-19 облздрав сообщит дополнительно.

На сегодняшний день на вакцинацию от COVID-19 записались 43 559 жителей Томской области. Вакцинация является бесплатной.

Напомним, вакцинация от COVID-19 стартовала в Томской области в начале декабря 2020 года. Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг или по телефонам: короткому номеру 122 (набрав в тоновом режиме 8), по «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

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