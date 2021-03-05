В центре Томска открылось еще одно «Дыхание вока»

5 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На прошлой неделе в Томске на месте закрывшегося кафе «Мистер Тако» (пр. Ленина, 54б) открылось новое заведение — «Дыхание вока».

«Открылись на 23-е февраля, завершили все работы и тихо, без особой помпы начали работать, — рассказал владелец заведения Алексей Степанов. — Решиться было непросто: мы обсуждали это помещение в середине декабря, когда только-только схлынула вторая волна пандемии, и было неясно к чему готовиться. Мы сделали ставку на то, что к весне всё равно все выйдут на работу и учёбу, и риски минимальные. Так пока и получается».

По словам Степанова, вместе с помещением бывшего «Мистер Тако» новые владельцы получили и гостей, которые привыкли туда ходить.

«Во-первых, это символ: с этого самого помещения в Томске начиналась паназиатская кухня. Во-вторых, самый центр и остановка рядом. В-третьих, мы давно были нацелены на рост, и предложение подоспело аккурат вовремя. Для нас это некоторый эксперимент, как стать более „народными“, сохраняя при этом качество кухни и аутентичность», — отмечает Алексей Степанов.

В новом «Дыхании вока» гостям предлагают идентичное другим заведениям сети меню. Но есть и нововведения. Например, именно с этого кафе сеть запускает бизнес-ланчи.

Новые владельцы решили оставить граффити во всю стену, оставшееся от «Мистер Тако». Остальной интерьер они стилизовали. В кафе появились китайские люстры, чёрно-красные стены, высокие красные табуреты. А скоро интерьер пополнится ещё и картинами.

Фото: Алексей Степанов

«Их делали специально для нас художники: поп-арт рот с лапшой, витрувианского панду, ренген-снимок «Значит в человеке баоцзы», — рассказывает Алексей Степанов.

«Дыхание вока» на пр. Ленина, 54 б принимает гостей с 11.00 до 22.00, как и остальные заведения сети.

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