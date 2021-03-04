Томские ученые выяснят, сколько микропластика в снегах Сибири

4 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: БИ ТГУ

Учёные Биологического института Томского госуниверситета работают над определением распространения микропластика в атмосферных осадках на территории Сибири и выявить особенности переноса микрочастиц воздушными потоками, сообщает пресс-служба ТГУ.

Работы ведутся в рамках экспедиции по Сибирскому федеральному округу. Ученые исследуют территорию от Бийска до Заполярья, а общая протяжённость маршрута, на котором исследователи будут отбирать пробы снега — пять тысяч километров.

«Люди используют пластик уже более полутора веков. Синтетические полимеры очень плохо разлагаются, а к целенаправленному сбору и утилизации этого материала многие страны ещё не пришли, поэтому в окружающей среде накапливается всё больше продуктов его распада — микропластика, — объясняет одна из участников проекта, учёный БИ ТГУ Юлия Франк. — Известно, что значительное количество микропластика попадает в пресноводные и морские системы. Это подтверждают и наши собственные исследования. Задача нового проекта — оценить концентрацию микрочастиц синтетики в твёрдых и жидких атмосферных осадках. Таких данных по России пока нет».

Сбор и анализ дождевой воды и снега в окрестностях Томска биологи начали осенью 2020 года. А масштабный отбор проб снега исследователи проводят в конце февраля — начале марта, поскольку в этот период снежный покров достигает наибольшей мощности. Маршрут обследования включает точки в разных регионах от Горного Алтая (Бийск, Белокуриха) до Заполярья (Тазовский район). В каждой из них производится троекратный отбор проб для статистической обработки будущих данных. Для взятия образцов был сконструирован специальный пробоотборник, позволяющий получать «снежные» профили с одинаковой площади.

По словам биологов, первые результаты анализа атмосферных осадков, собранных вблизи Томска, показали, что в них в основном присутствуют волокна. В меньшем количестве встречаются фрагменты нерегулярной формы и микросферы. На следующем этапе проекта учёные проведут лабораторный анализ новых образцов, оценят концентрацию микропластика в твердых атмосферных осадках и выяснят, влияет ли на её уровень близость дорог и населённых пунктов.

«Результаты зарубежных исследований показывают, что микропластик распространён даже на очень чистых территориях, — говорит Юлия Франк. — Так, например, в Германии он обнаружен как возле населённых пунктов, так и в немецких Альпах, но в горах его уровень гораздо ниже. Наибольшая концентрация отмечена вблизи дорог, где в большом количестве фиксируются микрочастицы автомобильных шин, которые условно также относят к микропластику. На финальном этапе проекта мы сможем оценить присутствие микрочастиц в окружающей среде в СФО и сравнить уровень загрязнения окружающей среды с другими регионами».

Ранее учёные БИ ТГУ проанализировали концентрацию микропластика в реках Сибири, а также в пищевом тракте рыб. Изучение осадков и закономерностей атмосферного переноса микрочастиц позволит значительно расширить комплексность исследований и понять, какой вклад вносит Сибирь в глобальный цикл переноса микропластика на планете.

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