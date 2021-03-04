В Томске в жилом доме мужчина погиб при падении с высоты

4 марта 2021 / Томский Обзор

Сегодня днем, 4 марта, в подъезде многоквартирного дома в Томске жильцы обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Погибший лежал на лестничной площадке между первыми и вторыми этажами. На теле были повреждения, характерные для падения с высоты. Личность погибшего удалось установить - им оказался жилец одной из квартир на четвертом этаже дома.

По данном факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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