Томская студентка выпустила фотопроект о равенстве мужчин и женщин

4 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Карпова

Студентка Томского государственного университета и преподаватель английского языка Анастасия Карпова выпустила фотопроект A man and a woman о равенстве мужчин и женщин.

«Я часто слышала оскорбительные „ты че как баба“, „че как не мужик“ или „не женское это дело“ и понимала, что мне это не нравится. Хотела разобраться в проблеме, хотя бы для себя, — рассказала Анастасия Карпова. — Однажды ночью я просто увидела этот образ — мужчины в платье и женщины в костюме, держащихся за руки и уверенно смотрящих вперед. Я поняла что это именно то, что выразит мою идею».

В течение следующих нескольких дней девушка нашла модель, костюмы, локацию, фотографа и ассистента.

«Для проекта снималась я и Олег, парень которого я нашла по проекту фотографа Пелевина и просто предложила съемку, мы были ранее не знакомы. Он согласился, — рассказывает Анастасия. — Меня всегда восхищало в томских людях открытость, творчество, свобода и нешаблонное мышление. Я тогда пошутила, что в Томске сложнее найти парня который НЕ БУДЕТ сниматься в платье».

Готовый фотопроект студентка опубликовала в своем Инстаграме.

«Ограничения по половому признаку, там где их спокойно можно убрать, все еще существуют в сознании людей, часто очень стереотипичном. Я считаю, не стыдно быть нежным и чувственным, если вы мужчина. Не стыдно не быть такой, если вы женщина. Стыдно быть бесчеловечными, шаблонированными, озлобленными. Стыдно унижать других и не развиваться самим. Я верю, люди должны быть свободны от границ, выставляемых по „половому признаку“. Мы вольны жить, видеть и чувствовать как велит сердце и разум, не причиняя вреда другим и будучи гуманными. Мне хочется, чтоб люди понимали это и мыслили шире навязанных стереотипов», — считает Анастасия Карпова.

В своем блоге в Инстаграме Анастасия рассказывает об английском языке и преподавании. А также о современных проблемах связанных с одиночеством, отношениями, гендерными проблемами и другом. Своими работами студентка хочет показать, что человек представляет собой «необъятную сферу энергии и возможностей, но для этого нужно быть открытым новому, много работать и не бояться остаться одним».

«Я пытаюсь транслировать в блоге позицию „у меня есть я и мы справимся“, надеюсь это может стать поддержкой многим», — отмечает девушка.

В дальнейшем автор проекта планирует больше раскрывать проблемы актуального стереотипичного сознания, существующего в головах людей. А также «в целом показать, что мир — большой и классный, это здорово развиваться и быть открытым новому».

Фото: Анастасия Карпова

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