18+
18+

Томская студентка выпустила фотопроект о равенстве мужчин и женщин

Томские новости, проект фотопроект диворсити женщины мужчины равенство фотопроект фотография Томская студентка выпустила фотопроект о равенстве мужчин и женщин

Студентка Томского государственного университета и преподаватель английского языка Анастасия Карпова выпустила фотопроект A man and a woman о равенстве мужчин и женщин.

«Я часто слышала оскорбительные „ты че как баба“, „че как не мужик“ или „не женское это дело“ и понимала, что мне это не нравится. Хотела разобраться в проблеме, хотя бы для себя, — рассказала Анастасия Карпова. — Однажды ночью я просто увидела этот образ — мужчины в платье и женщины в костюме, держащихся за руки и уверенно смотрящих вперед. Я поняла что это именно то, что выразит мою идею».

В течение следующих нескольких дней девушка нашла модель, костюмы, локацию, фотографа и ассистента.

«Для проекта снималась я и Олег, парень которого я нашла по проекту фотографа Пелевина и просто предложила съемку, мы были ранее не знакомы. Он согласился, — рассказывает Анастасия. — Меня всегда восхищало в томских людях открытость, творчество, свобода и нешаблонное мышление. Я тогда пошутила, что в Томске сложнее найти парня который НЕ БУДЕТ сниматься в платье».

Готовый фотопроект студентка опубликовала в своем Инстаграме.

«Ограничения по половому признаку, там где их спокойно можно убрать, все еще существуют в сознании людей, часто очень стереотипичном. Я считаю, не стыдно быть нежным и чувственным, если вы мужчина. Не стыдно не быть такой, если вы женщина. Стыдно быть бесчеловечными, шаблонированными, озлобленными. Стыдно унижать других и не развиваться самим. Я верю, люди должны быть свободны от границ, выставляемых по „половому признаку“. Мы вольны жить, видеть и чувствовать как велит сердце и разум, не причиняя вреда другим и будучи гуманными. Мне хочется, чтоб люди понимали это и мыслили шире навязанных стереотипов», — считает Анастасия Карпова.

В своем блоге в Инстаграме Анастасия рассказывает об английском языке и преподавании. А также о современных проблемах связанных с одиночеством, отношениями, гендерными проблемами и другом. Своими работами студентка хочет показать, что человек представляет собой «необъятную сферу энергии и возможностей, но для этого нужно быть открытым новому, много работать и не бояться остаться одним».

«Я пытаюсь транслировать в блоге позицию „у меня есть я и мы справимся“, надеюсь это может стать поддержкой многим», — отмечает девушка.

В дальнейшем автор проекта планирует больше раскрывать проблемы актуального стереотипичного сознания, существующего в головах людей. А также «в целом показать, что мир — большой и классный, это здорово развиваться и быть открытым новому».

Фото: Анастасия Карпова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские кафе и рестораны получили более 21 млн рублей поддержки из регионального бюджета

4 февраля 2021
Томские новости

В Доме офицеров открывается арт-пространство томской студии керамики

11 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают отметить десятилетие фолк-проекта «Гать»

24 февраля 2021
Томские новости

Еще шесть жителей Томской области скончались от COVID-19

1 марта 2021
Томские новости

Томичей приглашают на выставку и кинопоказ, посвященные истории ГУЛАГа

3 февраля 2021
Томские новости

Томская компания намерена начать экспорт высокотехнологичного оборудования в Индию

19 февраля 2021
Томские новости

Проект границ исторического поселения в Томске находится на финишной прямой — замгубернатора

3 февраля 2021
Томские новости

Здание на ул.Пушкина, 28а в Томске вошло в программу «Дом за рубль»

9 февраля 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировали 70 новых случаев заболевания COVID-19

20 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle