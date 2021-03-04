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Томич получил 6 лет колонии за мошенничество при строительстве дома на ул.Большая Каштачная

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Октябрьский районный суд вынес приговор 36-летнему томичу, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоэтажного дома на ул.Большая Каштачная, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района.

С декабря 2012 года по март 2016 подсудимый, являющийся директором общества с ограниченной ответственностью, заключал договоры участия в долевом строительстве. При этом он не имел разрешения на возведение дома, материальной-технической базы и финансов. Кроме того, полученные от дольщиков деньги он не регистрировал. В общей сложности дольщики передали мужчине более 50 млн рублей, которые он похитил и потратил по своему усмотрению.

В результате строительство дома не было завершено. В рамках уголовного дела ущерб причинен 12 потерпевшим.

При этом подсудимый свою вину не признал, указал, что не получал деньги от дольщиков, договоры не заключал, а строительство не завершил из-за совершенных в отношении него противоправных действий.

Тем не менее, суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Также подсудимому предстоит возместить ущерба потерпевшим на общую сумму более 5 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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