Двое скончались от коронавируса в Томской области

3 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 74 человек, двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Один скончавшийся входил в группу риска по возрасту, оба – по хроническим заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, онкология.

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 400 случаев заболевания COVID-19, 28 395 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,85.

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