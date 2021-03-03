Главу одного из лесничество Томской области приговорили к 6 годам колонии за взяточничество

3 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области вынесли обвинительный приговор главному лесничему Васюганского лесничества, обвиняемому во взяточничестве. Его приговорили к 6 года колонии, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе следствия выяснилось, что в 2014 году обвиняемый, его помощник и водитель Васюганского лесничества создали организованную группу. Вместе они до 2020 года получали взятки от лесозаготовителей взятки за оперативные отводы и таксацию лесосек для заготовки древесины, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, подготовку и оформление разрешительной документации на заготовку деловой древесины на нетрудодоступных участках, участках, находящихся рядом с зимними дорогами, за приемку лесоустроительных работ и подписание актов проверок рекультивированных земель лесных участков переданных по договорам аренды.

За шесть лет группа получила взяток на сумму более 4 млн рублей. Деньги злоумышленники делили между собой в равных долях. В ходе следствия обвиняемые признали себя виновными в полном объеме. Их имущество арестовали.

Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области и УЭБиПК УМВД России по Томской области.

Суд приговорил организатора преступной группы к 6 годам лишения свободы. Дела других участников находятся на рассмотрении в Каргасокском районном суде.

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