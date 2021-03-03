18+
18+

Выписаны все воспитанники интерната в Томской области, госпитализированные с псевдотуберкулезом

Томские новости, выписали медики дети пострадали псевдотуберкулез заболели халатность Выписаны все воспитанники интерната в Томской области, госпитализированные с псевдотуберкулезом

Медики выписали 34 воспитанника Крыловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, госпитализированных с псевдотуберкулезом в начале февраля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на департамент здравоохранения Томской области.

«Все дети выписаны. Все, кто после выписки поехал в интернат, уже учатся. Двое пока находятся дома, через неделю приступят к учебе», — сказал сотрудник департамента.

Как сообщалось, 2 февраля из школы-интерната, расположенной в деревне Крыловка Бакчарского района Томской области, в инфекционную больницу Томска были госпитализированы 34 ребенка с псевдотуберкулезом в состоянии легкой степени тяжести.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). В свою очередь прокуратура региона обнаружила нарушения в работе интерната при приготовлении и хранении пищи, по результатам проверки к ответственности привлекли четырех сотрудников учреждения.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Общее число заболевших COVID-19 в Томской области перевалило за 30 тысяч

23 февраля 2021
Томские новости

«Томскнефтехим» почти на 2% увеличил выпуск полиэтилена и полипропилена

26 февраля 2021
Томские новости

В Томске согласован проект еще одного «дома за рубль»

12 февраля 2021
Томские новости

В Томске девочка-подросток, выходившая из маршрутки, попала под ее колеса

8 февраля 2021
Томские новости

Томским предприятиям, пострадавшим в пандемию, начали выдавать займы по льготной ставке

3 февраля 2021
Томские новости

Томские ученые придумали, как ускорить системы технического зрения беспилотников

24 февраля 2021
Томские новости

В прошлом году томичи в полтора раза чаще женились, чем разводились

9 февраля 2021
Томские новости

Ректор ТГУ прокомментировал свое назначение и.о. президента Российской академии образования

9 февраля 2021
Томские новости

В томском «Киномаксе» пройдет Российско-итальянский кинофестиваль RIFF

26 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle