Выписаны все воспитанники интерната в Томской области, госпитализированные с псевдотуберкулезом

3 марта 2021 / На правах рекламы / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Медики выписали 34 воспитанника Крыловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, госпитализированных с псевдотуберкулезом в начале февраля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на департамент здравоохранения Томской области.

«Все дети выписаны. Все, кто после выписки поехал в интернат, уже учатся. Двое пока находятся дома, через неделю приступят к учебе», — сказал сотрудник департамента.

Как сообщалось, 2 февраля из школы-интерната, расположенной в деревне Крыловка Бакчарского района Томской области, в инфекционную больницу Томска были госпитализированы 34 ребенка с псевдотуберкулезом в состоянии легкой степени тяжести.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). В свою очередь прокуратура региона обнаружила нарушения в работе интерната при приготовлении и хранении пищи, по результатам проверки к ответственности привлекли четырех сотрудников учреждения.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу.

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