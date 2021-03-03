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Скончался бывший главврач томской детской больницы №1 Виктор Карташов

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Накануне, 2 марта, на 78 году жизни после болезни скончался бывший главный врач детской больницы № 1 Виктор Карташов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Виктор Алексеевич родился 15 апреля 1944 года в Томске. В 1967 году окончил Томский государственный Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт. В периоды 1972-1973 гг. и 1974-1976 гг. возглавлял детскую городскую больницу №2. С 1973 по 1974 гг. работал заместителем заведующего Городского отдела здравоохранения.

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