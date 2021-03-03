Сотрудника томской ДЮСШ по боксу подозревают в присвоении более 1 млн рублей

3 марта 2021 / Томский Обзор

Сотрудники УФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность сотрудника «Детско-юношеской спортивной школы бокса Города Томска».

Как уточняют в пресс-службе ведомства, подозреваемый использовал свое служебное положение присвоил деньги ДЮСШ, а затем распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб, причиненный его действиями, составил более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России «Присвоение или растрата». Теперь сотруднику ДЮСШ грозит до 10 лет колонии.

Обстоятельства противоправной деятельности устанавливаются.

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