«Ростелеком» в Томске поддержал фестиваль инженерных идей

3 марта 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил одним из партнеров пятого фестиваля инженерных идей по направлению «Образовательная робототехника», который прошел 27-28 февраля в томском «Хобби-центре». Организатором мероприятия выступил «IT-CUBE.ТОМСК» и ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Организаторы проекта поставили интересные задачи перед участниками, для решения которых требовалось проявить самостоятельность и находчивость. Под кураторством опытных педагогов, помогавших в реализации и раскрытии личностных качеств, ребятам удалось пройти все этапы. Соревнования прошли в девяти номинациях.

«Фестиваль проходил в несколько этапов, в которых приняли участие более 150 школьников в возрасте от 5 до 16 лет из образовательных учреждений Томской области: Томска, Северска, Тогура, Колпашево, Кожевниково. Ребята продемонстрировали активное участие и волю к победе. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку и интерес к нашей работе и надеемся, что сотрудничество продолжится и на фестивале в 2022 году», — рассказала руководитель центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК», директор центра робототехники и креативных технологий ТУСУРа Александра Шутова.

«Ростелеком» вручил победителям в разных номинациях сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей». Они получили подарочные промокоды на доступ к платформе на 6 месяцев.

«Уверен, что онлайн-сервис “Ростелеком. Лицей” может стать хорошим помощником для школьников и родителей. На платформе представлены различные разделы, например, такой как “Учебник”, в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. Это настоящая библиотека знаний школьника, которая всегда доступна», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Лицей» — это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», объединяющая уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс, а также включающая в себя эксклюзивные курсы, разработанные специалистами ведущих образовательных учреждений России. В «Лицее» также представлен раздел «Развивающие курсы», которые помогут ребятам развить логику, память, творческое мышление и улучшить речевые навыки. Заниматься можно в любое удобное время, для этого нужен только интернет. Платформа помогает исключить пробелы в знаниях и подготовиться к экзаменам по всем предметам.

Узнать более подробную информацию об онлайн-сервисе и оформить подписку на «Ростелеком. Лицей» можно на сайте lc.rt.ru и по номеру 8 800 350 03 35.

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