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Проект Высшей школы журналистики ТГУ взял «бронзу» на международном конкурсе медиадизайна

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Медиаэксперимент студентов, преподавателей и выпускников Высшей школы журналистики Томского госуниверситета «Постер» взял «бронзу» на международном конкурсе The Best of Digital Design, организованном Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND).

«Постер» получил награду в номинации Portfolio: Social Media. В этой номинации также знаком отличия отмечены The Washington Post и The Pudding.

«Для нас это очень важная награда. С этим проектом участвуем впервые — и сразу бронза. А оказаться в одной линии с такими изданиями, как The New York Times, The Washington Post, Reuters, CNN — это мировое признание нашей работы», — говорит сооснователь проекта, преподаватель факультета журналистики ТГУ Максим Ваганов.

В конкурсе SND участвуют проекты в сфере цифровой журналистики, итоги 2020 года подводили международные эксперты — дизайнеры и редакторы The New York Times, CNN, National Geographic, Bloomberg и других изданий. Россию в финале также представляет ТАСС (серебро и бронза в номинации Story Page Design).

Инстаграм-журнал «Постер» — это медиаэксперимент. Проект рассказывает о местах, событиях и людях Томска, ориентирован на молодую аудиторию. Команда применяет новые форматы и инструменты, упаковывая материалы в соответствии с новыми вызовами медиамира.

Всемирное общество новостного дизайна (Society for News Design) — международная организация медиапрофессионалов: новостных дизайнеров, иллюстраторов, веб-дизайнеров, визуальных журналистов, инфограферов. Организация была образована в 1979 году и имеет около 1500 членов в разных странах. SND ежегодно проводит конкурсы «Best of News Design» и «Best of Digital Design», считающиеся одними из самых престижных в мире в области медиадизайна.

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