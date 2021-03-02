В Томской области появится «Экологический кодекс»

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области разрабатывается проект закона «Экологический кодекс», который будет регулировать сферу охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, а также вопросы использования водных объектов и особо охраняемых территорий.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, предполагается, что кодекс заменит сразу семь нормативно-правовых актов.

«Экологический кодекс призван не только систематизировать, но и обновить нормативно-правовую базу, поскольку часть действующих в настоящее время законов и статей утратила актуальность из-за изменений федерального законодательства», — отметил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.

Проект закона представлен экспертному совету при заместителе губернатора по агропромышленной политике и природопользованию.

Подобные документы экокодексы уже действуют в Татарстане, Башкортостане, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

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