Эксперты из Москвы и Красноярска расскажут томичам о перспективах несырьевого экспорта
Завтра, 3 марта, «Томская интернет газета» при поддержке Сбербанка и Томской Торгово-промышленной палаты проведет онлайн-мероприятие, посвященное перспективам регионального экспорта в 2021 году. Предприниматели смогут задать вопросы экспертам из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Томска.
«Восстановление рынков ведущих и активно развивающихся стран, повсеместно запланированное на 2021 год, открывает широкие возможности для российских производителей товаров и услуг. Кроме того, развитию томского экспорта могут содействовать текущий курс рубля и разнообразие форм сопровождения внешнеэкономической деятельности (как рыночных, так и государственных), — сообщают организаторы. — С другой стороны, в рамках актуальных для области направлений экспорта (от Евросоюза до стран Юго-Восточной Азии) формируются специфические риски, учесть которые необходимо в самом начале года».
В мероприятии примут участие:
- руководитель направления ПАО Сбербанк (ЦА) Дивизион «Развитие внешнеэкономического партнерства» Дмитрий Ромашов (Москва);
- президент Томской Торгово-промышленной палаты Максим Костарев;
- руководитель представительства Российского экспортного центра в Красноярске Александр Звездов;
- советник ректора ТГУ Эдуард Беляев;
- директор по развитию компании «Альфатек» Александр Ратахин;
- менеджер по продуктам глобальных рынков Сибирского банка ПАО Сбербанк Алексей Журавлев (Новосибирск).
Трансляция, в ходе которой эксперты ответят на вопросы томских предпринимателей, начнется в 14.00. Подключиться к обсуждению можно через сервис Zoom по следующей ссылке.
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