Эксперты из Москвы и Красноярска расскажут томичам о перспективах несырьевого экспорта

Завтра, 3 марта, «Томская интернет газета» при поддержке Сбербанка и Томской Торгово-промышленной палаты проведет онлайн-мероприятие, посвященное перспективам регионального экспорта в 2021 году. Предприниматели смогут задать вопросы экспертам из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Томска.

«Восстановление рынков ведущих и активно развивающихся стран, повсеместно запланированное на 2021 год, открывает широкие возможности для российских производителей товаров и услуг. Кроме того, развитию томского экспорта могут содействовать текущий курс рубля и разнообразие форм сопровождения внешнеэкономической деятельности (как рыночных, так и государственных), — сообщают организаторы. — С другой стороны, в рамках актуальных для области направлений экспорта (от Евросоюза до стран Юго-Восточной Азии) формируются специфические риски, учесть которые необходимо в самом начале года».

В мероприятии примут участие:

руководитель направления ПАО Сбербанк (ЦА) Дивизион «Развитие внешнеэкономического партнерства» Дмитрий Ромашов (Москва);

президент Томской Торгово-промышленной палаты Максим Костарев;

руководитель представительства Российского экспортного центра в Красноярске Александр Звездов;

советник ректора ТГУ Эдуард Беляев;

директор по развитию компании «Альфатек» Александр Ратахин;

менеджер по продуктам глобальных рынков Сибирского банка ПАО Сбербанк Алексей Журавлев (Новосибирск).

Трансляция, в ходе которой эксперты ответят на вопросы томских предпринимателей, начнется в 14.00. Подключиться к обсуждению можно через сервис Zoom по следующей ссылке.

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