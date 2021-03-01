В Томске разыскивают пропавшую девочку

1 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В Томске ведутся поиски пропавшей Марины Головиной 2010 года рождения. Сегодня утром, 1 марта, около 7.30, девочка вышла из дома по ул.2я Рабочая и не вернулась.

Приметы: рост 146 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые. Была одета в удлиненный розовый пуховик, красную шапку с рисунком «белых снежинок», белый вязаный шарф, черные болоньевые штаны, темно-синие ботинки, с собой был темно-синий кожаный рюкзак, мешок для обуви красного цвета.

Особая примета: очки большие в металлической оправе. Девочка направилась в сторону гимназии №29 по адресу ул. Новосибирская, 39.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении пропавшей просят обратиться в УМВД по Томской области по телефону 02 (с сотового 102).

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