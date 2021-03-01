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В среду в Томской области проверят системы оповещения

Безопасность, Томские новости, сирены вещание электросирены системы оповещения В среду в Томской области проверят системы оповещения

В среду, 3 марта, в Томской области пройдет комплексная проверка системы оповещения населения, включающая запуск электросрен и перехват вещания общедоступных телеканалов.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, проверка пройдет с 10.30 до 11.00. В это время будет прервано цифровое телевещание: эфир первого мультиплекса общедоступных ТВ-каналов заместит текстовое сообщение «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА».

В связи с проверкой томичей призывают сохранять спокойствие, услышав звук сирен.

Предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации). Услышав звук электросирен, населению необходимо включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение. Полученную информацию следует, по возможности, передать близкому кругу лиц, соседям, а затем действовать согласно полученным данным.

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