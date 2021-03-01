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Томские мастера и художники смогут выставить свои работы в Доме офицеров

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Организаторы арт-пространства в томском Доме офицеров (пр.Ленина, 50) предлагают творческим людям, мастерским, студиям и «иным разновидностям организационных форм» заявить о себе, приняв участие в выставках на площади арт-пространства «Залиша» в историческом здании.

«Вы талантливы, у вас прекрасные работы, вы хотите заявить о себе, но не знали где и в рамках какого события? Тогда у вас есть прекрасная возможность попасть в наше арт-пространство!», — говорится в сообщении организаторов в Instagram.

Так, в четверг, 4 марта, здесь состоится открытие второй выставки-продажи керамики La Сasa Ceramica. На этот раз компанию уникальным работам составят картины художницы Аиши Ахадовой.

Организаторы уточняют, что пока только начинают, поэтому у всех желающих есть уникальная возможность заявить о себе на очень выгодных условиях. Свои предложения можно направлять в директ.

Напомним, создатели томской студии La Casa Ceramica два года назад выиграли грант на право аренды помещения в томском Доме офицеров. В феврале здесь прошло первое мероприятие — выставка-продажа работ керамистов. После организаторы планировали создать на территории помещения арт-пространство «Залиша».

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