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Шестеро жителей Томской области выиграли в лотереях по 1 млн рублей

Томские новости, Лотерея выиграли проиграли купить билеты проверить лотерейные билеты Шестеро жителей Томской области выиграли в лотереях по 1 млн рублей

Шестеро жителей Томской области выиграли по 1 млн рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года.

Как уточняют в пресс-службе «Столото», на данный момент только трое обратились за выигрышем, сообщает пресс-служба «Столото».

«Наибольший процент обратившихся новоявленных миллионеров пришелся на первые две декады января. В целом это обычная ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже позже. Когда мы интересуемся у победителей, почему они обращаются не сразу, то самые популярные причины это: выбирали способ оформления — отправка документов по почте или личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр», — говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

По ее словам, часто победители не сразу вспоминают об участии в лотерее. В связи с этим организаторы призывают участников новогоднего розыгрыша не затягивать и проверить свои билеты.

В праздничном тираже «Русского лото» впервые в истории государственных лотерей была разыграна тысяча призов по одному миллиону рублей. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Проверить результаты тиража и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

Ранее сообщалось, что житель Томска выиграл в лотерею 2,6 млн рублей.

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