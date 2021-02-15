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Томич выиграл в лотерею 2,6 млн рублей

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Житель Томска выиграл 2,6 млн рублей в лотерее «Спортлото «5 из 36». Розыгрыш проходил в субботу, 13 февраля, сообщает пресс-служба «Столото».

Победитель пока не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет всего за 40 рублей и отгадал числа 8, 13, 9,16, 31 в первом поле билета и не угадал 1 — во втором.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

В лотерее «Спортлото «5 из 36» разыгрываются приз и суперприз: если угадать все числа выигрышной комбинации только в первом поле билета, можно выиграть приз, а если в первом и во втором поле билета, то суперприз. Крупнейший выигрыш — более 50 млн рублей — достался жителю Волгоградской области в августе 2018 года. Призовой фонд лотереи — 50% от выручки.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года года томичи выиграли в лотереях более 38 млн рублей, купив около 280 тыс. выигрышных билетов.

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